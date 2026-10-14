Остекление дома на улице Банковой после атака БПЛА начали в Солнечногорске

Жилой дом № 30 на улице Банковской в Солнечногорске продолжают восстанавливать после попадания БПЛА. Сейчас одним из основных направлений работ остается формирование теплового контура здания.

Подрядчик уже демонтировал аварийные конструкции и восстановил кирпичную кладку в поврежденной квартире. Теперь специалисты занимаются восстановлением плиты перекрытия, которую ранее признали аварийной и демонтировали. Одновременно в здании продолжают устанавливать остекление в жилых помещениях. Кроме того, на объект доставили необходимые материалы и начали остеклять места общего пользования — лифтовые холлы, лестничные клетки и коридоры.

«Знаю, как важно для каждого чувствовать себя дома спокойно и комфортно. Поэтому вместе с профильными службами следим за ходом восстановительных работ и стараемся сделать все, чтобы жители как можно скорее вернулись к привычной жизни», — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Когда тепловой контур будет закрыт, специалисты приступят к ремонту внутренних инженерных систем, в том числе газовых стояков.

Восстановление также продолжается в соседних многоквартирных домах. На 17 и 22 октября запланированы поставки партий окон для последующего остекления квартир по адресам: Военный городок, 11, Банковская, 26 и Баранова, 35.