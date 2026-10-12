Иллюзионист из Раменского округа выступил на федеральном канале

Полина Мунистова стала участницей информационно-познавательной программы на детском телеканале. Свой путь в иллюзионном искусстве Полина начала весной 2025 года.

Полина Мунистова — воспитанница вокального коллектива «Матрешки.ру». В доме культуры «Чулковский» она прикоснулась к творчеству, и спустя годы занятий заинтересовалась фокусами, после чего заявила о себе на новом уровне.

Летом она успешно преодолела отборочный тур и вышла в финал фестиваля «Маги в парках», а затем продолжила обучение в Московской школе фокусов. В сентябре этого года Полина приняла участие в Российском иллюзионном форуме, который приобрел международный статус. Среди участников были иллюзионисты из Германии, Южной Кореи и Китая.

На третьем Российском иллюзионном форуме Полина завоевала звание лауреата второй степени в номинации «Сценическая магия». Идею своего конкурсного номера девочка придумала самостоятельно, воплотив ее вместе с профессиональными наставниками — режиссером Арсением Краковским и директором Никитой Беляковым.