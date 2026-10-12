Еще 3 общественные территории благоустроят в Серпухове

В сквере «Мирабель» специалисты занимаются устройством дорожных покрытий и фундаментов под малые архитектурные формы, прокладывают траншеи под системы видеонаблюдения и электроснабжения, монтируют ограждение и заземление. Также идет отсыпка песком и щебнем под плиточное покрытие, устанавливают клумбы и опоры освещения. На объекте задействовано 12 рабочих и четыре единицы техники.

В сквере поселка Большевик рабочие завершили демонтаж и вывоз мусора, разработку грунта под пешеходные дорожки. Сейчас производится разработка траншей, отсыпка песком, обустройство песчаной подушки, установка бортового камня и отсыпка щебнем. На площадке трудятся шесть человек и спецмашина.

В сквере имени Крюкова демонтаж завершен. Строители устраивают основание из песка и щебня на пешеходных дорожках, разрабатывают грунт под бортовой камень. На объекте работают пять специалистов и две единицы техники.