Коммунальные службы Минобороны проверили военные объекты в Одинцове

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Жилищно-коммунальные службы Минобороны России в Московском военном округе, успешно завершили осенние осмотры. Специалисты оценили готовность более тысячи объектов казарменно-жилищного фонда в Одинцове.

При проверке зданий особое внимание уделялось выявлению признаков нарушения целостности конструкций. Наиболее серьезные повреждения возникают в результате деформации, которая может быть вызвана осадкой грунтов основания, превышением допустимых нагрузок и другими факторами.

Если обнаруживались дефекты, коммунальщики формировали заявку на обследование с помощью инструмента «Стрела-П», который позволяет экспериментально определять основные динамические характеристики строений.

Технические этажи, подвалы, чердаки и подсобные помещения часто становятся местами, где во время осенних осмотров также выявляются проблемы. Например, в подвале могут быть обнаружены следы затопления, а на чердаке — признаки протечек кровли.

Следующим этапом после проверки станет планирование и проведение текущих и капитальных ремонтов.