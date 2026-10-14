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    Коммунальные службы Минобороны проверили военные объекты в Одинцове

    Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

    Жилищно-коммунальные службы Минобороны России в Московском военном округе, успешно завершили осенние осмотры. Специалисты оценили готовность более тысячи объектов казарменно-жилищного фонда в Одинцове.

    При проверке зданий особое внимание уделялось выявлению признаков нарушения целостности конструкций. Наиболее серьезные повреждения возникают в результате деформации, которая может быть вызвана осадкой грунтов основания, превышением допустимых нагрузок и другими факторами.

    Если обнаруживались дефекты, коммунальщики формировали заявку на обследование с помощью инструмента «Стрела-П», который позволяет экспериментально определять основные динамические характеристики строений.

    Технические этажи, подвалы, чердаки и подсобные помещения часто становятся местами, где во время осенних осмотров также выявляются проблемы. Например, в подвале могут быть обнаружены следы затопления, а на чердаке — признаки протечек кровли.

    Следующим этапом после проверки станет планирование и проведение текущих и капитальных ремонтов.