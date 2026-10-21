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    Здание бывшей ветамбулатории в Мишеронском продали за 305 тысяч рублей

    Фото: Единый портал торгов МО ЕАСУЗ

    В поселке Мишеронский городского округа Шатура продали здание бывшей ветеринарной амбулатории площадью 190,7 квадратных метра и земельный участок площадью 7967 квадратных метров на Пролетарской улице. Об этом сообщило Министерство имущественных отношений Московской области.

    Объект реализовали по минимально допустимой цене. На участие в электронных торгах поступили две заявки, из-за чего цена лота выросла с 260,9 тысячи до 305 тысяч рублей. В ближайшее время с новым собственником заключат договор купли-продажи имущества.

    Победитель торгов сообщил, что у него большие планы на эту территорию. После перевода здания и участка в соответствующий вид разрешенного использования предприниматель планирует открыть небольшой гостиничный бизнес.

    Торги организовал Комитет по конкурентной политике Московской области в электронном формате. Все лоты представлены на интерактивной карте единого портала торгов региона ЕАСУЗ.

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