Ремонт двух мостов через реку Сторожку в Звенигороде завершат в этом году

В Звенигороде продолжается обновление двух мостов через Сторожку, построенных в 1982 году. Работы ведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Реализовать проекты рассчитывают до конца 2026 года.

«На время работ движение организовано в реверсивном режиме — специалисты поочередно ремонтируют каждую половину сооружений. В рамках первого этапа мостовики уже демонтировали старые пролетные строения и заменили сваи», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Сейчас ремонтируют опоры: на одном мосту уже забетонировали открылки, шкафные стенки и упоры, на втором готовят опалубку. На площадках работают более 20 специалистов и две единицы спецтехники.

Далее строители установят новые пролетные балки, обустроят мостовое полотно и смонтируют ограждения. Каждый мост имеет длину более 37 метров. На время ремонта транспорт проезжает по оставшейся части сооружений в реверсивном режиме.

Актуальная информация о дорожных работах и транспорте региона публикуется в официальном канале Минтранса Подмосковья в «Макс».