Футзальные матчи Школьной лиги прошли в Воскресенске

Футзальные матчи в рамках Воскресенской Школьной лиги прошли сегодня в спорткомплексе «Химик». Сейчас идет муниципальный этап лиги.

В футзале за звание лучшей сражаются 13 команд из Воскресенска. Сегодня восемь из них провели четыре игры. По итогам этих встреч победители пройдут в следующий этап лиги.

«Это проект Московской области, который включает в себя пять видов спорта: футзал, баскетбол 3×3, волейбол, настольный теннис и шахматы. Его цель — привлечение молодежи в спортивную жизнь, а также выявление лучших команд в муниципалитете и области», — рассказал учитель физкультуры лицея имени Н. И. Макарова Эльдар Клычев.

Футзал — командный вид спорта с мячом в формате 5×5. Он проходит в закрытых помещениях на площадке с твердым покрытием.

«Школьная лига» — проект губернатора Московской области Андрея Воробьева, который был запущен в 2024 году. В прошлом сезоне победителем муниципального этапа в Воскресенске стала команда школы имени Героя России Сергея Рыбникова. В этом году к участию в проекте присоединились еще три школы: «Наши традиции», «Сфера» и лицей «ВКШ».