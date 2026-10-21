Спортсмен из Балашихи стал призером международного турнира

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» Семен Романов из Балашихи принял участие в Международном турнире по греко-римской борьбе «Победа». Он завоевал серебряную медаль в категории до 39 килограммов.

Соревнования, приуроченные к Году единства народов России, собрали около тысячи юных борцов. В состязаниях участвовали спортсмены из России, Кубы, Китая, Турции, Казахстана и Азербайджана.

За поединками наблюдали легенды мирового спорта. Среди них — самый титулованный борец греко-римского стиля в мире, пятикратный олимпийский чемпион из Кубы Михаин Лопес, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, двукратный олимпийский чемпион Роман Власов, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, заслуженный тренер России Ирина Винер и глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Турнир «Победа» проводится с 2023 года. За это время в нем приняли участие более семи тысяч борцов.