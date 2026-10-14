Капремонт больничного корпуса в Наро-Фоминске завершат к концу 2027 года

Капитальный ремонт больничного корпуса продолжается по утвержденному графику. Строители уже заменили 70% из примерно 310 плит перекрытий и вывезли с территории около 10 тысяч кубометров строительного мусора. Завершить работы подрядчик рассчитывает к концу 2027 года. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Сейчас рабочие занимаются кровлей, фундаментом и гидроизоляцией, продолжают замену перекрытий и перепланировку помещений. В подвальной части углубляют пол. Также предусмотрено увеличение площади подвала в двух крыльях здания. В корпусе оборудуют девять входных групп, три из которых обеспечат доступ в подвальные помещения.

Начальник участка подрядной организации «И-ГРУПП» Александр Гусаров отметил, что наиболее сложными оказались укрепление конструкций и демонтаж плит. По его словам, работы продолжаются в соответствии с установленным графиком.

После обновления в корпусе заменят окна, отремонтируют фасад и кровлю, модернизируют инженерные коммуникации. Также установят современные системы вентиляции, дымоудаления и подачи медицинского кислорода. В операционном блоке создадут условия для соблюдения санитарных требований и разделения потоков пациентов.

Благоустройство затронет и прилегающую территорию: там обновят асфальтовое покрытие, разобьют газоны и установят наружное освещение.

Отдельно руководство больницы обсуждает с Министерством здравоохранения Московской области возможность замены компьютерного томографа. Кроме того, подготовлено заключение о необходимости установки новых лифтовых кабин.