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    Еще 107 нарушителей миграционных правил привлекли к ответственности в Люберцах

    Полиция
    Фото: Полиция/Медиасток.рф

    В Люберцах правоохранители провели проверку соблюдения миграционного законодательства на предприятии по выпуску продуктов питания. Сотрудники ОМОН «Русич» подмосковного управления Росгвардии 9 октября обеспечили силовую поддержку коллегам из МВД во время рейда.

    В рамках мероприятия проверили документы 190 иностранцев. Выяснилось, что 116 человек работали с нарушением установленных требований, 20 иностранцев числились в реестре контролируемых лиц, а еще двое находились в России, несмотря на действующий запрет на въезд.

    К административной ответственности за нарушение правил пребывания в стране привлекли 107 человек.

    В Росгвардии отметили, что подобные проверки с участием спецподразделений помогают выявлять и пресекать нарушения миграционного законодательства и обеспечивать общественную безопасность в Подмосковье.

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