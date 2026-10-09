Еще 107 нарушителей миграционных правил привлекли к ответственности в Люберцах

В Люберцах правоохранители провели проверку соблюдения миграционного законодательства на предприятии по выпуску продуктов питания. Сотрудники ОМОН «Русич» подмосковного управления Росгвардии 9 октября обеспечили силовую поддержку коллегам из МВД во время рейда.

В рамках мероприятия проверили документы 190 иностранцев. Выяснилось, что 116 человек работали с нарушением установленных требований, 20 иностранцев числились в реестре контролируемых лиц, а еще двое находились в России, несмотря на действующий запрет на въезд.

К административной ответственности за нарушение правил пребывания в стране привлекли 107 человек.

В Росгвардии отметили, что подобные проверки с участием спецподразделений помогают выявлять и пресекать нарушения миграционного законодательства и обеспечивать общественную безопасность в Подмосковье.