Глава Одинцова проверил ремонт фасадов дома в поселке Заречье

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с жителями проверил ход ремонта фасадов многоквартирного дома № 4А в рабочем поселке Заречье. Работы стартовали летом этого года в рамках краткосрочной программы Фонда капитального ремонта.

Строительная готовность составляет порядка 40%. Уже заменили оконные блоки в местах общего пользования, установили новые конструкции на пожарных переходах со 2-го по 15-й этаж. Сейчас специалисты монтируют утеплительные панели на фасадах и ремонтируют входную группу. Запланированы замена входных дверей, укрепление балконных перегородок и ограждений, восстановление цоколя и отмостки.

«На объекте работают 25 человек. Завершить капитальный ремонт необходимо до 10 декабря. Обратил внимание подрядчика на важность соблюдения сроков, особенно при выполнении работ, которые требуют положительных температур. Качество обязательно оценим вместе с жителями», — сообщил Андрей Иванов.

В ходе инспекции жители рассказали, что в доме периодически ломаются лифты. Глава поручил управляющей компании провести инвентаризацию оборудования, а также устранить зазоры у тамбурных дверей на этажах, чтобы исключить потери тепла.

Одноподъездный дом № 4А был построен в 1992 году. В здании 16 этажей и 95 квартир. Помимо него в этом году подрядная организация утеплит соседний дом № 6.