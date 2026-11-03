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    В Клину отремонтировали дороги в 18 населенных пунктах

    Фото: Собкоры РИАМО

    В городском округе Клин привели в порядок региональные дороги в 18 населенных пунктах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Специалисты отремонтировали ямы на Волоколамском шоссе в Клину между остановками «Станкозавод» и «Автоколонна № 1792», а также в поселке Чайковского и деревнях Мисирево, Соголево, Чернятино, Гологозово, Копылово, Медведково, Покровка, вблизи деревень Кореньки и Тиликтино.

    Для безопасности дорожного движения привели в нормативное состояние знаки в Высоковске на улицах Курятникова и Владыкина, на обходе Высоковска, в деревнях Пахомово, Третьяково, Игумново, в селе Воздвиженское и вблизи деревни Медведково. Кроме того, восстановили искусственные дорожные неровности в деревнях Напругово и Спас-Коркодино.

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