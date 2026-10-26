Еще 10 дворовых территорий благоустроили в Серпухове в 2026 году

Программу благоустройства дворов завершили в муниципалитете. Последним объектом сезона стало местечко Данки, расположенное на улице Школьной у домов № 48–49.

Здесь уложили новый асфальт на внутридворовых проездах и пешеходных тропинках, нанесли дорожную разметку, чтобы парковка во дворе стала упорядоченной и безопасной.

Работы выполнены качественно и в срок, а обновленное покрытие заметно повысило удобство передвижения как для автомобилистов, так и для пешеходов.

Во дворе появилась новая современная детская площадка для самых маленьких жителей. Ее установку реализовали при поддержке Министерства благоустройства Московской области.

Игровое пространство оборудовано безопасными покрытиями и яркими элементами, которые особенно порадуют детей и их родителей.

Программа благоустройства позволила сделать дворы округа более комфортными, современными и привлекательными для жителей всех возрастов.