Благотворительный забег «Хвостатый день» прошел в Ногинске

Участники преодолевали дистанцию вместе со своими четвероногими друзьями, превратив обычный забег в настоящий семейный праздник. Организаторы продумали трассу так, чтобы и людям, и питомцам было комфортно: маршрут получился динамичным, но не изнуряющим, а атмосфера — по-домашнему дружелюбной.

Все добровольные взносы за участие в забеге пойдут на помощь бездомным животным — на покупку корма, лекарств и других необходимых вещей. У организаторов уже есть успешный опыт проведения подобных мероприятий. Ранее они реализовали полюбившийся многим проект «Хвостатый драйв», который стал известен далеко за пределами не только Богородского округа, но и всей Московской области.

Поддержать акцию пришли депутаты Московской областной думы Ольга Попова и окружного совета Екатерина Щербакова. Они позаботились о том, чтобы после активной тренировки участники вместе с питомцами могли восстановить силы: для всех желающих был организован перекус.

Екатерина Щербакова подчеркнула особую ценность таких событий. «Сегодня это настоящий праздник для любителей животных и спорта. Спасибо организаторам за их добрые сердца и за то, что объединяют столько людей! Очень здорово, что погода нам благоволит, а наша обновленная „Волхонка“ наполняется все большим количеством классных мероприятий. Особенно радует, что они носят объединяющий характер для всей семьи: здесь и спорт, и благотворительность, и наши хвостатые друзья», — сказала она.