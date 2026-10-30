В Подмосковье начали голосование за номинантов конкурса «Лучшая организация в индустрии туризма»

В Московской области стартовало открытое интернет-голосование за номинантов конкурса «Лучшая организация в индустрии туризма Московской области» 2026. Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

Поддержать любимые отели, музеи, усадьбы и курорты Подмосковья можно на официальном сайте конкурса, ознакомившись со списком номинантов. В каждой номинации можно выбрать только одного участника.

В министерстве напомнили, что конкурс проводится для повышения качества туристских услуг в регионе, стимулирования внедрения инноваций и цифровых технологий, укрепления имиджа Подмосковья как привлекательного туристического центра и популяризации лучших практик обслуживания гостей.

В этом году на победу претендуют участники по 15 номинациям — от городских и загородных гостиниц, бизнес-отелей, пансионатов, санаториев и кемпингов до туроператоров и турагентов, усадеб, музеев, гастрономических объектов, объектов туристского показа и досуга с животными, а также горнолыжных курортов.

Голосование продлится до 6 ноября включительно. Имена победителей объявят 10 ноября на торжественной церемонии награждения.

Оставить свой голос можно на сайте: https://lomosreg.ru/