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    Глава Мытищ проверила готовность коммунальных служб к зиме

    Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

    Глава Мытищ Юлия Купецкая вместе с депутатом Московской областной думы Михаилом Мурзаковым оценили готовность Мытищинского территориального хозяйства к зиме. Для уборки деревень и сел в этом году подготовили 24 единицы техники, а в ноябре планируют получить еще 28.

    В проверке техники также участвовали председатель совета депутатов Андрей Гореликов и старосты сельских поселений.

    Сельские территории округа разделили на 12 кластеров, за каждым закрепят ответственных сотрудников, а для расчистки муниципальных дорог разработали маршруты движения техники. Чтобы быстрее обрабатывать обращения старост, используют приложение «ГорПульс» и чат. Благодаря такому взаимодействию возникающие проблемы удается устранять оперативнее.

    Отдельное внимание комиссия уделила подбору сотрудников. По вопросам трудоустройства можно обратиться в «Мытищинское территориальное хозяйство», которое находится по адресу: улица Сазонова, дом 5; телефон для связи — 8 (495) 739-20-50.

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