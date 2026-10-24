Школа вратарей Владислава Третьяка провела хоккейные сборы в Дмитрове

Ледовая арена уже в 21-й раз стала площадкой ежегодных тренировочных сборов и мастер-классов «Школы вратарей Владислава Третьяка» для юных хоккейных голкиперов. 20 октября тренировку посетил глава округа Михаил Шувалов.

Это одна из главных в стране программ по обучению юных спортсменов и подготовке хоккейных вратарей. Участниками становятся талантливые юные спортсмены из разных регионов России в возрасте от 14 до 16 лет — как юноши, так и девушки.

Сборы длятся несколько дней: юные голкиперы осваивают методики разминок, тренировок, комплексы упражнений и многое другое, что дает базу для дальнейшего профессионального роста.

Главное событие — мастер-класс от легенды мирового хоккея Владислава Третьяка, который всегда проходит очень динамично: ставятся различные задачи, упражнения выполняются в быстром темпе.

«Это очень круто — учиться мастерству у легенды мирового хоккея! На сборах мы хотим научиться тому, что поможет нам побеждать», — поделились участники. Сам Владислав Александрович напоминает ребятам о важности работы с полной отдачей.

Михаил Шувалов тепло поприветствовал прославленного вратаря, который родился и вырос в селе Орудьево.

«Мы гордимся не только вашими спортивными достижениями, но и тем, что вы — наш земляк», — подчеркнул он.

Владислав Третьяк поблагодарил Дмитров и руководство округа за то, что ежегодно принимают сборы «Школы вратарей».

Во время обсудили инициативу присвоить ледовому дворцу Дмитрова имя Владислава Третьяка и создать музей, рассказывающий о его пути и спортивных успехах. Владислав Александрович поддержал идею и сказал, что смог бы передать в будущий музей свои вещи и фотографии.

«Дмитров становится точкой притяжения для большого спорта. Мы рады принимать „Школу вратарей“, потому что это про будущее нашего округа — про сильных, целеустремленных ребят», — подчеркнул Михаил Шувалов.