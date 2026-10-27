Спортсменка из Наро-Фоминска победила на чемпионате Европы по муайтай

Мастер спорта России по муайтай из Наро-Фоминска Назиле-Николь Мутлу стала чемпионкой Европы 2026 года. В финальном бою чемпионата и первенства Европы по муайтай в Париже она завоевала золотую медаль в весовой категории до 48 кг среди женщин (Elite).

Турнир объединил 36 делегаций из разных стран, в столицу Франции прибыли более 1000 спортсменов и официальных представителей команд. Выступая в составе сборной России, Назиле-Николь одержала победу в своей весовой категории. В честь спортсменки накануне в Париже прозвучал гимн России.

«Мечта выполнена, цель достигнута!» — сказала спортсменка после финального боя. В копилке чемпионки немало побед: первенства мира, Европы и России. Ее тренер Евгений Семенихин (клуб «Инвиктус») отметил: «У нее характер настоящего бойца, который идет вперед несмотря ни на что и вопреки всем трудностям». Он первым поздравил воспитанницу после победы.