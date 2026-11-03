Подмосковный эндоскопист Мамедов рассказал о нюансах обследования толстой кишки

Многие пациенты откладывают обследование кишечника из-за стеснения и страха перед процедурой. Однако эндоскопическая диагностика позволяет своевременно обнаружить воспаления, полипы и опухоли, в том числе на ранних стадиях, рассказал заведующий эндоскопическим отделением Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова Марат Мамедов.

По словам специалиста, сложное строение толстой кишки затрудняет ее полноценное обследование. Эндоскопические методы позволяют врачу осмотреть слизистую оболочку на мониторе, выявить даже небольшие образования размером от трех миллиметров, а при необходимости взять образец ткани для анализа или удалить полип.

Для диагностики используют два основных метода. Ректороманоскопия позволяет исследовать конечный отдел кишечника на глубину до 25 сантиметров. Ее могут назначить при подозрении на геморрой, анальные трещины и другие заболевания этой области.

«В случаях, когда предварительный диагноз указывает на проблемы в других отделах — врач назначает колоноскопию. Какой метод исследования необходим в каждом конкретном случае определяет только врач, опираясь на симптоматику и возможные противопоказания», — отметил Марат Мамедов.

Врач подчеркнул, что смущение не должно становиться причиной отказа от необходимой диагностики. Своевременное обследование помогает обнаружить заболевания и начать лечение до развития серьезных осложнений.