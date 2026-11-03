Подмосковных аграриев пригласили на международный форум «Сделано в России»

Представители агробизнеса Подмосковья смогут принять участие в международном экспортном форуме «Сделано в России». Мероприятие состоится 16 ноября в центре «Россия» в Москве. Участие в нем бесплатное, но для посещения необходимо зарегистрироваться до 6 ноября включительно.

На форуме участники обсудят развитие внешней торговли, адаптацию компаний к изменениям на мировых рынках и поиск новых направлений для поставок. Отдельное внимание уделят установлению контактов с зарубежными закупщиками и выстраиванию деловых связей со странами Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки.

В программу также войдет выставка отечественных разработок. Компании представят решения в области промышленности, информационных технологий, робототехники, медицины и агротехнологий. Посетители смогут познакомиться с проектами, ориентированными на международные рынки, и обменяться опытом с представителями экспортного бизнеса.

Зарегистрироваться на форум можно на официальном сайте. Крайний срок подачи заявки — 6 ноября.