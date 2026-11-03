В Можайском округе второй раз подряд сдали самый дешевый участок

В Московской области за неделю с 26 по 30 октября 2026 года провели 100 аукционов по земельно-имущественным торгам. В Можайском округе вторую неделю подряд реализовали самый бюджетный участок — об этом сообщила пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 8,39 сотки расположен в деревне Потапово. В торгах участвовали всего два претендента, итоговая годовая аренда составила 7 732,71 рубля.

В комитете отметили, что фиксируют случаи, когда начальная цена лота почти не повышается в ходе торгов. Как правило, такие участки находятся минимум в 100 км от столицы: чтобы победить, достаточно предложить наибольшую цену среди участников.

С начала 2026 года в Можайском округе победителям торгов передали в аренду 137 земельных участков, а в собственность — 56.

Найти лот можно на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ, где сейчас размещено более 2000 предложений.