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    В усадьбе «Любимовка» в Подмосковье нашли разбитые окна и открытые входы

    Фото: Главное управление культурного наследия Московской области

    В усадьбе Станиславских «Любимовка» в Подмосковье обнаружили признаки ненадлежащего содержания объекта культурного наследия. Об этом сообщило Главное управление культурного наследия Московской области.

    Во время проверки инспекторы зафиксировали свободный доступ посторонних на территорию и внутрь зданий: входная калитка открыта, окна разбиты, а в подвальные помещения обеспечен беспрепятственный вход. По данным ведомства, это создает прямую угрозу сохранности памятника и может привести к его расхищению.

    Собственнику объявят предостережение о недопустимости нарушения требований по содержанию объекта культурного наследия. Материалы проверки передадут в прокуратуру и МВД для правовой оценки.

    Усадьба «Любимовка» расположена на берегу Клязьмы. Здесь в театральном флигеле начинал свой путь Константин Станиславский. В 1897 году переговоры Станиславского и Немировича-Данченко, состоявшиеся на территории усадьбы, привели к созданию МХТ. В 1902 году Антон Чехов, живя в «Любимовке», работал над «Вишневым садом». В советское время здесь располагались дом отдыха, детский дом и госпиталь.

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