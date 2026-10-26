ГГТУ в Орехово-Зуеве вошел в топ-2000 мировых вузов

Государственный гуманитарно-технологический университет (ГГТУ) в Орехово-Зуеве вошел в топ-2000 лучших мировых вузов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Университет попал в десятый ежегодный глобальный рейтинг «Три миссии университета», который в этом году охватывает вузы из 111 стран и территорий мира. Рейтинг оценивает деятельность университетов по трем направлениям: образование, наука и взаимодействие с обществом.

При составлении учитываются достижения студентов в олимпиадах, доля иностранных обучающихся, научное цитирование, результаты исследований, информационная открытость вузов, доступность онлайн-курсов и другие показатели.

Всего в рейтинг вошел 151 российский университет — это 7,6% от общего числа представленных образовательных организаций. По количеству вузов в списке Россия занимает третье место после США (261 университет) и Китая (258). Далее следуют Великобритания (112), Япония (100) и Индия (85).