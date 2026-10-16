Подмосковный врач Крапчатова: рак молочной железы может развиться и у мужчины

Хотя рак молочной железы традиционно считается женским заболеванием, мужчины также подвержены этому диагнозу. О симптомах и важности ранней диагностики для пациентов любого пола рассказала врач-онколог Лыткаринской больнице Арина Крапчатова.

Несмотря на то что патология у мужчин встречается в сотни раз реже, чем у женщин, она протекает агрессивнее и часто диагностируется на поздних стадиях.

С начала 2026 года в Лыткаринской больнице выявили более 100 случаев заболевания у женщин, 3 359 из которых прошли маммографию.

«Поэтому появление любых уплотнений в области груди, изменение кожи или соска, выделения из него, увеличение лимфатических узлов в подмышечной области нельзя оставлять без внимания. При появлении подобных изменений необходимо обратиться к врачу-онкологу», — подчеркнула Арина Крапчатова.

Раннее выявление критически важно, так как на начальных этапах болезнь может протекать бессимптомно. Поэтому отсутствие жалоб не должно становиться поводом для откладывания профилактических обследований.