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    Подмосковный врач Крапчатова: рак молочной железы может развиться и у мужчины

    Фото: пресс-служба Лыткаринской больницы

    Хотя рак молочной железы традиционно считается женским заболеванием, мужчины также подвержены этому диагнозу. О симптомах и важности ранней диагностики для пациентов любого пола рассказала врач-онколог Лыткаринской больнице Арина Крапчатова.

    Несмотря на то что патология у мужчин встречается в сотни раз реже, чем у женщин, она протекает агрессивнее и часто диагностируется на поздних стадиях.

    С начала 2026 года в Лыткаринской больнице выявили более 100 случаев заболевания у женщин, 3 359 из которых прошли маммографию.

    «Поэтому появление любых уплотнений в области груди, изменение кожи или соска, выделения из него, увеличение лимфатических узлов в подмышечной области нельзя оставлять без внимания. При появлении подобных изменений необходимо обратиться к врачу-онкологу», — подчеркнула Арина Крапчатова.

    Раннее выявление критически важно, так как на начальных этапах болезнь может протекать бессимптомно. Поэтому отсутствие жалоб не должно становиться поводом для откладывания профилактических обследований.

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