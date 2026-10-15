Студентка из Калуги выиграла грант на разработку медицинского веб-сервиса

Студентка Калужского государственного университета Людмила Пестова выиграла грант в размере одного миллиона рублей на развитие проекта «Цифровой навигатор здравоохранения». Пятикурсница факультета «Лечебное дело» стала победительницей конкурса «Студенческий стартап», который проводит Фонд содействия инновациям. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Веб-сервис призван помочь пользователям ориентироваться в системе медицинской помощи. Он сможет подсказывать, к какому специалисту обратиться при определенных жалобах, какие обследования могут потребоваться и на какие ранние признаки заболеваний стоит обратить внимание. Также сервис будет объяснять медицинские термины простым и понятным языком.

«Особый акцент в проекте — на раннем выявлении заболеваний. Онконастороженность, сердечно-сосудистые, дыхательные и другие распространенные патологии. Это значит, что у людей будет больше шансов вовремя заметить риск и обратиться за помощью», — отметил Шапша.

Научным руководителем Людмилы Пестовой выступила Елена Алешина — исполняющая обязанности заведующего кафедрой внутренних болезней, кандидат медицинских наук и заслуженный врач России.

«Когда у талантливой молодежи есть такие наставники, результат превосходит все ожидания», — добавил глава региона.

В Калужской области также готовятся к новому конкурсу для авторов культурных и творческих проектов.