Подмосковный врач Глухова: апатия у ребенка – признак нарушений работы щитовидки

Резкое падение успеваемости, постоянная вялость и трудности с концентрацией внимания у ребенка часто принимают за обычную лень или сезонную апатию. О том, когда за этими симптомами скрываются нарушения работы щитовидной железы, рассказала Ксения Глухова, детский эндокринолог Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля.

Железа вырабатывает гормоны Т3 и Т4, которые управляют обменом веществ и функциями мозга. При их дефиците все процессы в организме замедляются. Родителям стоит насторожиться, если у ребенка наблюдаются постоянная усталость, сохраняющаяся даже после полноценного сна, дневная сонливость и тяжелое пробуждение по утрам, снижение оценок, рассеянность и ощущение «тумана в голове».

Насторожиться стоит при наборе веса при неизменном аппетите, сухости кожи, ломкости ногтей, повышенной зябкости, запорах, замедлении пульса, а у девочек — при сбоях менструального цикла.

Проверить гормональный фон необходимо, если учеба дается сложнее без видимых причин, упадок сил длится более месяца, в семье есть наследственные заболевания щитовидной железы, ребенок принимает влияющие на нее препараты, либо при физическом увеличении органа.

Гипотиреоз успешно поддается терапии: врач подбирает дозу гормональных препаратов, и уже через несколько недель к ребенку возвращаются энергия, ясный ум и здоровый сон.