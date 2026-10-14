Подмосковный врач Глухова: апатия у ребенка – признак нарушений работы щитовидки
Резкое падение успеваемости, постоянная вялость и трудности с концентрацией внимания у ребенка часто принимают за обычную лень или сезонную апатию. О том, когда за этими симптомами скрываются нарушения работы щитовидной железы, рассказала Ксения Глухова, детский эндокринолог Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля.
Железа вырабатывает гормоны Т3 и Т4, которые управляют обменом веществ и функциями мозга. При их дефиците все процессы в организме замедляются. Родителям стоит насторожиться, если у ребенка наблюдаются постоянная усталость, сохраняющаяся даже после полноценного сна, дневная сонливость и тяжелое пробуждение по утрам, снижение оценок, рассеянность и ощущение «тумана в голове».
Насторожиться стоит при наборе веса при неизменном аппетите, сухости кожи, ломкости ногтей, повышенной зябкости, запорах, замедлении пульса, а у девочек — при сбоях менструального цикла.
Проверить гормональный фон необходимо, если учеба дается сложнее без видимых причин, упадок сил длится более месяца, в семье есть наследственные заболевания щитовидной железы, ребенок принимает влияющие на нее препараты, либо при физическом увеличении органа.
Гипотиреоз успешно поддается терапии: врач подбирает дозу гормональных препаратов, и уже через несколько недель к ребенку возвращаются энергия, ясный ум и здоровый сон.
Родители часто приходят с жалобами на «лень» и «нежелание учиться», а после анализов выясняется гипотиреоз. Это не лень, а реальное состояние, которое нужно лечить. Простой анализ крови решает вопрос. Если ваш ребенок стал другим, хуже учится и постоянно устает — начните с проверки щитовидной железы. Это быстро и доступно.
Ксения Глухова
Детский научно-клинический центр им. Л. М. Рошаля координирует работу всех профильных учреждений региона.
Центр оказывает помощь по 28 направлениям, включая урологию, кардиологию, эндокринологию и неврологию. Ежегодно медицинскую поддержку получают около 15 тысяч юных пациентов в стационаре и более 150 тысяч — амбулаторно.