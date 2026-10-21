Подмосковная тяжелоатлетка Врагова выиграла бронзу на первенстве Европы

Представительница Московской области Софья Врагова завоевала бронзовую медаль на первенстве Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Соревнования прошли с 12 по 19 октября в Дурресе (Албания). Врагова выступала в весовой категории свыше 86 кг. В упражнении «толчок» она подняла 130 килограммов.

Врагова представляет областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по летним видам спорта, Богородский городской округ, поселок Старая Купавна.

В соревнованиях приняли участие около 400 тяжелоатлетов из 38 стран.

Ранее Врагова завоевывала титул чемпионки России среди юниорок, а также становилась победительницей юношеского чемпионата Европы по тяжелой атлетике.