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    Подмосковная тяжелоатлетка Врагова выиграла бронзу на первенстве Европы

    Фото: ФТАР

    Представительница Московской области Софья Врагова завоевала бронзовую медаль на первенстве Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    Соревнования прошли с 12 по 19 октября в Дурресе (Албания). Врагова выступала в весовой категории свыше 86 кг. В упражнении «толчок» она подняла 130 килограммов.

    Врагова представляет областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по летним видам спорта, Богородский городской округ, поселок Старая Купавна.

    В соревнованиях приняли участие около 400 тяжелоатлетов из 38 стран.

    Ранее Врагова завоевывала титул чемпионки России среди юниорок, а также становилась победительницей юношеского чемпионата Европы по тяжелой атлетике.

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