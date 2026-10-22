Умный видеомониторинг в лесах позволил снизить число ложных вызовов пожарных

В Московской области число лесных пожарных выросло с 533 до 1011 человек, а все лесные пожары ликвидируют в первые сутки. Об этом сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин, передает его слова пресс-служба.

По словам Ларькина, учреждения объединили в единую структуру под управлением 2141 человека. Это позволило исключить размытие ответственности: теперь лесная охрана сама тушит пожары и отвечает за результат, отметил он.

В ведомстве внедрили видеомониторинг с искусственным интеллектом — он кратно снизил количество ложных срабатываний. Технологии объединили в единый контур «Цифровой щит», в который вошли «Цифровой сторож», онлайн-дашборд и цифровизация лесохозяйственных работ в системе СОУЛП. От обнаружения пожара до контроля и приемки работ все доступно в одном окне в режиме реального времени.

Кроме того, лесникам дали новые полномочия по тушению и подняли зарплаты, а доходы от внебюджетной деятельности выросли в три раза. Горимость сейчас ниже уровня прошлого года в три раза.

На юбилее Авиалесоохраны руководитель Рослесхоза Иван Советников вручил почетную грамоту заместителю директора Лесничегского филиала «Мособллеса» Геннадию Ивановой за многолетний труд и вклад в сохранение лесов региона.