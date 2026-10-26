Областная военно-патриотическая игра для молодежи прошла в Ленинском округе

На территории Дома «Юнармии» в Ленинском округе 24 октября прошла II открытая военно-патриотическая игра «Мисайловский прорыв», приуроченная к 85-летию Битвы за Москву. Испытания собрали 48 команд из разных городов Подмосковья.

Игра включала стрельбу, сборку и разборку автомата, управление беспилотниками, военную связь, оказание первой помощи, проверку знания воинских званий и истории Великой Отечественной войны. Каждая команда боролась за результат, демонстрируя скорость, точность, выдержку и умение работать вместе.

«Такие проекты важны для воспитания молодежи. Они дают ребятам возможность проверить себя, почувствовать плечо товарища и прикоснуться к истории нашей страны. Отдельно хочу поблагодарить ветеранов, которые находят время и силы быть рядом с подрастающим поколением и передавать им свой опыт», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Почетными гостями мероприятия стали члены Ассоциации ветеранов СВО Ленинского округа. Один из них вошел в состав судейской команды и принял участие в проведении соревнований. Для Ассоциации участие в подобных проектах — одно из важных направлений работы: боевой опыт ветеранов должен становиться опытом, который помогает воспитывать следующее поколение.