Акцию по безопасности на железной дороге провели в Солнечногорске

30 октября возле железнодорожной станции «Подсолнечная» в Солнечногорске состоялась областная профилактическая акция «Сохрани себе жизнь». Мероприятие организовали для предупреждения несчастных случаев на объектах железнодорожной инфраструктуры.

К инициативе присоединились сотрудники администрации Солнечногорска, представители ГКУ МО «Административно-пассажирская инспекция», специалисты ОАО «РЖД», молодежного центра «Подсолнух» и волонтеры.

Организаторы провели с жителями и гостями муниципалитета разъяснительные беседы о безопасном поведении рядом с железнодорожными путями, а также вручили тематические памятки. Основное внимание уделили порядку пересечения рельсов.

Инспекторы напомнили, что переходить их разрешается исключительно в специально оборудованных местах с настилом и сигнализацией. Перед этим необходимо убедиться в отсутствии приближающегося состава, посмотрев по сторонам, убрать наушники и не пользоваться гаджетами. Отдельно специалисты предупредили об опасности нахождения у края платформы и спрыгивания с нее.

«Акция стала частью нашей регулярной работы по предупреждению несчастных случаев: каждую неделю мы проводим рейды, информируем граждан о том, насколько опасна железная дорога и как важно соблюдать базовые правила безопасности», — сказал первый замглавы округа Виталий Тушинов.

Профилактическая деятельность не ограничивается проведением подобных мероприятий. Представители администрации округа вместе со службами безопасности ежедневно несут дежурство на станции, предотвращая переходы через пути в неустановленных местах и другие нарушения.