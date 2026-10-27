Сергиево-Посадский регоператор вывез 240 тысяч кубометров отходов за неделю

Сергиево-Посадский региональный оператор за неделю вывез с обслуживаемых территорий более 240 тысяч кубометров твердых коммунальных отходов. Работы проводили для поддержания чистоты контейнерных площадок и соблюдения санитарных требований.

Наибольшие объемы вывоза зафиксировали в Мытищах — более 44 тысяч кубометров. В Пушкино и Химках вывезли свыше 35 тысяч кубометров в каждом округе, в Дмитрове — более 34 тысяч, в Сергиевом Посаде — свыше 27 тысяч.

В Королеве объем вывезенных отходов превысил 21 тысячу кубометров, в Долгопрудном — 14 тысяч, в Лобне — 11 тысяч. В Дубне собрали более семи тысяч кубометров, еще семь тысяч — в Талдоме.

Кроме того, специалисты ликвидировали несанкционированные скопления мусора объемом более 13 тысяч кубометров и вывезли свыше 44 тысяч кубометров крупногабаритных отходов.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напоминают, что своевременная оплата услуги по обращению с отходами необходима для развития отраслевой инфраструктуры. По словам министра Игоря Даниленко, задолженность снижает возможности для инвестиций. Для жителей проводят разъяснительную работу, предлагают рассрочку и организуют акции по списанию пеней.

По вопросам обращения с отходами жители региона могут обратиться в контакт-центр Сергиево-Посадского регоператора по телефону +7 (495) 568-06-22.