Сдачу нормативов ГТО впервые провели в СИЗО-3 в Серпухове

В СИЗО-3 России по Московской области в Серпухове впервые прошло мероприятие по сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Испытания организовали для осужденных хозяйственного отряда и несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых.

Мероприятие приурочили ко Дню работников следственных изоляторов и тюрем, который отмечается 31 октября. По инициативе заместителя начальника СИЗО-3 Игоря Гриднева центр тестирования ГТО Серпухова организовал испытания.

Перед стартом участники прошли инструктаж по технике безопасности и разминку. В программу вошли наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа за минуту, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подтягивание на высокой перекладине, прыжок в длину с места, челночный бег 3×10 метров, а также бег на 60, 1000 и 3000 метров. Результаты станут известны в ближайшее время.

Цель мероприятия — привлечение осужденных к систематическим занятиям физической культурой и спортом, популяризация здорового образа жизни и всестороннее развитие личности.

В спортивном празднике приняли участие почетные гости: советник главы Серпухова Юрий Симашин, депутат Совета депутатов Андрей Тихонов и иерей Валерий Гололобов. Они поздравили личный состав учреждения с профессиональным праздником.