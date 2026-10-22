Более 90 человек приняли участие в донорской акции в колледже «Энергия»

Более 90 человек приняли участие в донорской акции Московского областного центра крови в колледже «Энергия». По итогам мероприятия удалось заготовить около 27 литров крови.

Акция прошла в Центре информационно-технологической подготовки при колледже.

Для студентов третьего курса Ивана Соколова и Александра Соловьева, обучающихся по специальности «Правоохранительное дело», этот опыт стал первым. Молодые люди рассказали, что решили попробовать себя в роли доноров, узнав о мероприятии. По их словам, возможность помочь тем, кому необходимо переливание крови, стала для них главной мотивацией.

Советник директора по воспитанию Екатерина Дашевская подчеркнула, что донорство дает студентам возможность оказать реальную помощь людям. Заготовленная кровь может понадобиться в том числе военнослужащим, проходящим лечение в госпиталях, и пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Всего в октябре Московский областной центр крови организует 29 выездных корпоративных и общегородских донорских акций в 16 округах региона. Восемь общегородских мероприятий запланированы в Дубне, Чехове, Коломне, Талдоме, Электростали, Раменском и Луховицах.