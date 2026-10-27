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    Стационарное отделение больницы в Зарайске капитально отремонтируют

    Фото: Станислав Орлов

    В Зарайской больнице продолжается обновление стационарного отделения. О текущем этапе работ РИАМО рассказал главный врач учреждения Роман Рапцун.

    Демонтаж шестиэтажного крыла, начавшийся 7 сентября, уже завершили. Теперь специалисты готовят к освобождению помещения четырехэтажной части здания, где находятся администрация и отделение функциональной диагностики.

    «В ноябре мы должны освободить помещение и переехать в трехэтажное здание — бывший роддом — для дальнейшего оказания помощи нашим пациентам. То есть в ноябре у нас начнется демонтаж четырехэтажного крыла нашего здания и монтаж шестиэтажного крыла, которое сейчас было демонтировано. Там начнут заливать стяжку, возводить перегородки», — рассказал Роман Рапцун.

    На строительной площадке планируют задействовать около 50 человек. К команде присоединятся рабочие, которым предстоит возводить стены и устанавливать плиты перекрытия. Бригада, завершившая разборку шестиэтажного крыла, продолжит работу на следующем этапе реконструкции.

    Ремонт проводят последовательно, чтобы жители муниципального округа Зарайск могли и дальше получать медицинскую помощь без перерывов.

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