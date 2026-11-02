Дорогу заасфальтировали в деревне Красные Холмы в Чехове

Благодаря инициативе жителей в деревне Красные Холмы появилась асфальтированная дорога, которая проходит через сам населенный пункт и СНТ «Лотос». Кроме того, в населенном пункте обновили еще два дорожных участка.

Местные жители просили привести в порядок съезд с федеральной трассы, чтобы движение в любой сезон было безопасным и комфортным. Однако администрация округа решила не останавливаться на одном участке, а заасфальтировать дорогу до СНТ полностью.

«Раньше здесь дороги, можно сказать, не было. Были одни буераки, ухабы, присыпанные крошкой. Эта крошка выбивалась, машины попадали в ямы. В половодье здесь стояла вода, зимой все замерзало, появлялась одна колея», — рассказала жительница Красных Холмов Вера Марку.

Теперь в деревне появилась асфальтированная дорога. За этими изменениями кроются реальные действия: жители дголосовали на портале «Добродел», чтобы провели ремонт, а также ходили на выездные встречи с администрацией и обращались к главе округа Михаилу Собакину.