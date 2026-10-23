Ремонт тепловых сетей провели в Старых Химках

Специалисты ТСК «Мосэнерго» ликвидируют повреждение на тепловых сетях в Старых Химках. Работы проходят рядом с домом № 3 по улице Энгельса, завершить их планируется сегодня, 23 октября, до 18:00.

Ремонт позволит нормализовать подачу отопления и горячей воды в дома № 2 и 4 на улице Маяковского, а также в дом № 3 на улице Энгельса.

Одновременно сотрудники территориальных отделов измеряют температуру в квартирах и проводят поквартирные обходы. Это необходимо, чтобы оценить качество отопления и оперативно выявить возможные неполадки.

Сегодня специалисты ТСК «Мосэнерго» работают по 13 адресам. Ремонтные бригады задействованы в микрорайонах Сходня, Левобережный и Подрезково, а также в деревне Юрлово. Там устраняют повреждения трубопроводов отопления, горячего водоснабжения и магистральных теплосетей.

На Юбилейном проспекте специалисты меняют запорную арматуру системы горячего водоснабжения, на Центральной улице монтируют байпас отопительной сети. Кроме того, в котельной КТС Лавочкина продолжается ремонт котла.

В Химках продолжает работу штаб по вопросам отопления. Под руководством главы городского округа Инны Федотовой и ее заместителя по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрия Андреева специалисты ежедневно определяют адреса, требующие дополнительного контроля, принимают необходимые меры и рассматривают обращения жителей.

Обратиться по вопросам отопления и горячего водоснабжения можно в свою управляющую компанию, в ТСК «Мосэнерго» по телефону: +7 495 225-14-33, добавочный 2, или единую дежурно-диспетчерскую службу: +7 (495) 575-85-85.