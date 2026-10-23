Школу биатлона в Пушкино оснастили новым инвентарем

В 2026 году материально-техническую базу учреждения удалось укрепить при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. В распоряжении спортсменов появились новенькие снегоходы «Тайга» и «Буран», лыже-роллеры, система электронного хронометража для соревнований, пять велосипедов, восемь пар лыж и другой необходимый инвентарь.

23 октября в гости к тренерам и воспитанникам школы прибыл глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов. Он оценил подготовку объекта к зиме, осмотрел материально-техническую базу, пообщался с ребятами. Учащиеся провели ему экскурсию по тиру и биатлонной трассе.

На данный момент учреждение является образцово-показательным для всего округа. Здесь готовят настоящих чемпионов. Пушкинские биатлонисты входят в состав сборной Московской области и выступают на крупных всероссийских и межрегиональных соревнованиях. За последние два года команде удалось достичь прекрасных результатов. Школа заняла первое общекомандное место в общем зачете «Кубка Московской области» по биатлону, а также первое место в командном зачете в открытом Первенстве Раменского района «Чулковская винтовка».

В учреждении функционируют 22 группы — это более 200 биатлонистов, которые обучаются у 13 опытных тренеров. По итогам 2025 года школа заняла первое место по эффективности деятельности. Теперь спортсмены и тренеры не сомневаются: с таким масштабным переоснащением их ждет еще больше достижений и побед.