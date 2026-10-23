Новорожденного с множественными опухолями сердца спасли в медцентре Рошаля

Врачи Детского медцентра имени Рошаля спасли новорожденного мальчика с тяжелой патологией сердца. В первые часы жизни ребенка доставили в учреждение в критическом состоянии. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

У младенца обнаружили множественные рабдомиомы в обоих желудочках сердца, а также опухоли головного мозга. Одно из образований перекрывало выход крови из левого желудочка в аорту, что создавало непосредственную угрозу жизни ребенка.

Кардиохирурги провели две операции. Во время первой они удалили опухоль при искусственном кровообращении с остановкой сердца.

«После вмешательства состояние мальчика значительно улучшилось, но потребовалось длительное лечение. Отдельной проблемой стало нарушение ритма сердца: множественные образования располагались в области межжелудочковой перегородки и затрагивали проводящую систему», — сказал главный внештатный детский кардиохирург Подмосковья Андрей Свободов.

Позже врачи установили мальчику электрокардиостимулятор, чтобы контролировать сердечный ритм: образования затрагивали проводящую систему органа и вызывали нарушения его работы.

После операций состояние ребенка улучшилось. Сейчас оно оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет. Мальчика выписали домой под амбулаторное наблюдение врачей.