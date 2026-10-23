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    Делегация Воскресенска приняла участие во всероссийском слете бизнесменов

    Фото: Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

    20 октября делегация городского округа Воскресенск приняла участие в слете молодых предпринимателей «Росмолодежь.Предпринимай», который прошел в Ступино. Для воскресенской команды мероприятие стало возможностью познакомиться с активными предпринимателями Московской области, обменяться опытом и обсудить инструменты развития собственных проектов.

    В программе слета были предусмотрены встречи с предпринимателями и экспертами, обсуждение мер поддержки, разбор реальных бизнес-кейсов, новые знакомства, а также презентация собственных проектов с получением обратной связи.

    «Особенно ценно было услышать мнение коллег о точках роста, новых направлениях развития и возможностях, которые можно использовать уже сейчас. Такие мероприятия еще раз показывают: сильное предпринимательское сообщество строится не только на знаниях, но и на окружении, обмене опытом и готовности действовать вместе», — отметил предприниматель, основатель и руководитель компании «ЭКОГРУПП Воскресенск» Даниил Яковлев.

    По итогам слета Даниил Яковлев был награжден благодарственным письмом регионального представителя сообщества молодых предпринимателей «Росмолодежь.Предпринимай» Алексея Горбачева.

    В Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьева реализуется комплекс мер для поддержки молодых предпринимателей. Глава региона неоднократно подчеркивал, что в Подмосковье необходимо привлекать амбициозных людей со свежими идеями и технологическими разработками.

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