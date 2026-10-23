Делегация Воскресенска приняла участие во всероссийском слете бизнесменов

20 октября делегация городского округа Воскресенск приняла участие в слете молодых предпринимателей «Росмолодежь.Предпринимай», который прошел в Ступино. Для воскресенской команды мероприятие стало возможностью познакомиться с активными предпринимателями Московской области, обменяться опытом и обсудить инструменты развития собственных проектов.

В программе слета были предусмотрены встречи с предпринимателями и экспертами, обсуждение мер поддержки, разбор реальных бизнес-кейсов, новые знакомства, а также презентация собственных проектов с получением обратной связи.

«Особенно ценно было услышать мнение коллег о точках роста, новых направлениях развития и возможностях, которые можно использовать уже сейчас. Такие мероприятия еще раз показывают: сильное предпринимательское сообщество строится не только на знаниях, но и на окружении, обмене опытом и готовности действовать вместе», — отметил предприниматель, основатель и руководитель компании «ЭКОГРУПП Воскресенск» Даниил Яковлев.

По итогам слета Даниил Яковлев был награжден благодарственным письмом регионального представителя сообщества молодых предпринимателей «Росмолодежь.Предпринимай» Алексея Горбачева.

В Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьева реализуется комплекс мер для поддержки молодых предпринимателей. Глава региона неоднократно подчеркивал, что в Подмосковье необходимо привлекать амбициозных людей со свежими идеями и технологическими разработками.