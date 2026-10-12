Областная Спартакиада среди налоговых работников прошла в Люберцах

XIII Спартакиада среди работников налоговых органов Московской области состоялась 9 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Люберецкий». Участие в мероприятии приняли команды из девяти муниципалитетов региона.

На старт вышли команды из Люберец, Видного, Жуковского, Подольска, Ступина, Серпухова, Домодедова, Воскресенска и Коломны. Участники проверили силы в шести дисциплинах: волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, дартсе, шахматах и легкоатлетической эстафете.

По итогам напряженной борьбы сборная Люберец завоевала серебряные медали Спартакиады. Заместитель главы округа Андрей Сыров поздравил призеров.

«Наши спортсмены достойно представили городской округ, завоевав серебро соревнований. Благодарим всех участников за азарт, яркие эмоции и настоящий командный настрой. Пусть спортивных побед и поводов для гордости будет еще больше», — отметил он.

Спартакиада стала не только спортивным состязанием, но и площадкой для общения, укрепления командного духа и развития добрых спортивных традиций.