Выставка об истории производства тканей пройдет в Наро-Фоминском музее

В Наро-Фоминском историко-краеведческом музее идет подготовка к выставке «От нити до шедевра», приуроченной к 100-летию города. Научные сотрудники подбирают и готовят выставочные и информационные материалы из фондов музея и частных собраний.

Открытие экспозиции состоится 23 октября в 16:00 по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г. К., д. 8. Проект посвящен истории шелкового комбината, на протяжении десятилетий игравшего значимую роль в культурной и промышленной жизни Наро-Фоминска.

В экспозиции будут представлены редкие образцы тканей, выпускавшихся комбинатом, а также рисунки и эскизы художников-дизайнеров, создававших модели одежды прошлых лет. Посетители смогут ознакомиться с изысканными костюмами в технике батик работы Екатерины Кирилиной. Ее произведения отражают преемственность поколений и традиций.

Организаторы приглашают жителей и гостей города посетить выставку и увидеть, как история Наро-Фоминска находит воплощение в искусстве. Возрастная категория: 0+.