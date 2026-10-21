Работу уличного освещения проверили в Балашихе

Заместитель главы городского округа Балашиха Максим Сидоркин осмотрел работу компании, отвечающей за уличное освещение округа. Проверили, как отрабатываются заявки от жителей, и осмотрели материально-техническую базу.

Балашиха разделена на две зоны обслуживания — северную и южную части, за каждой из которых закреплены свои филиалы и бригады.

«Жителям важно видеть, кто и как отвечает за освещение города. У нас очень большой округ, и освещение — очень важный элемент в создании комфортной городской среды. Мы посетили операторский пункт, посмотрели, как происходит отработка заявок от наших жителей. Осмотрели также материально-техническую базу: запас различных светильников, опор, проводов — все находится на складе в достаточном объеме», — отметил Максим Сидоркин.

Специалисты доложили, что заступают на смену в 8 утра и разъезжаются по адресам, чтобы оперативно устранять неполадки. Они не только меняют перегоревшие светильники, но и занимаются обслуживанием самих линий освещения.

«С утра раздаем заявки нашим бригадам — они сразу выезжают на линии. Все вышки укомплектованы, специалисты готовы к работе. Самое главное для нашей компании, чтобы освещенность в городе соответствовала нормативам», — подчеркнул начальник службы эксплуатации уличного освещения Василий Бурцев.

Система приема заявок выстроена так, чтобы жители могли легко сообщить о проблеме. Обращение можно оставить по телефону диспетчерской: +7 495 374-50-74, +7 (498) 761-30-55, через портал «Добродел», а также в социальных сетях. Все заявки аккумулируются в едином пункте, где оператор распределяет их между бригадами. На каждое обращение служба реагирует в кратчайшие сроки.