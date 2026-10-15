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    День открытых дверей пройдет в колледже «Подмосковье» в Химках

    Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

    17 октября с 11:00 до 14:00 в Химках на площадке структурного подразделения № 8 колледжа «Подмосковье» на Березовой аллее, 1, пройдет день открытых дверей. Будущие студенты и их родители смогут «примерить» выбранную профессию: участников ждут профессиональные пробы, мастер-классы и тематические квесты.

    Гости смогут побывать в учебных корпусах и современных мастерских, чтобы увидеть, как организовано обучение. Студенты и преподаватели расскажут о своем опыте, а встречи с работодателями и экскурсии на предприятия помогут понять, где могут пригодиться полученные знания и какие перспективы открывает выбранное направление.

    В этом году особое внимание уделено единству и культурному многообразию. В рамках Года Единства народов России гостей ждут мастер-класс «Тест-драйв для теста Печки-лавочки» — интерактивное знакомство с народными традициями — и игра «Географический компас». Участники в непринужденной атмосфере смогут узнать больше о традициях и особенностях разных регионов страны.

    Для родителей подготовили отдельную программу. Родительское собрание пройдет в гибридном формате — очно и онлайн. Присоединиться к трансляции можно по ссылке.

    Дни открытых дверей состоятся и на других площадках колледжа в городах Подмосковья. Это даст жителям региона возможность ближе познакомиться с обучением и выбрать направление, которое подойдет именно им. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

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