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    В Шатуре и Егорьевске проверили работу лесничеств

    Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

    Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин проинспектировал Шатурский и Егорьевский филиалы ГАУ МО «Мособллес». Об этом сообщили в комитете лесного хозяйства региона.

    Основное внимание уделили развитию инфраструктуры лесничеств, проверке качества санитарных рубок и ходу лесовосстановления. Обозначены приоритеты на ближайшее время: сохранить достигнутые темпы, завершить модернизацию инфраструктуры и не снижать внимание к качеству на всех этапах работ — от санитарной очистки лесосек до защиты уже подрастающих деревьев.

    В Шатурском филиале коллективу представили нового директора — лесничего Дмитрия Репринцева. С коллегами обсудили текущие задачи. Отмечено, что все процессы — от работы конторы до готовности лесопожарных станций к ликвидации пожаров — должны быть выстроены четко: это напрямую определяет, каким будет лес в Подмосковье через 10–20 лет.

    На лесопожарной станции второго типа «Дмитровский Погост» проверили ход установки быстровозводимой модульной конструкции. Новая станция создаст современные условия для лесных пожарных и повысит оперативность реагирования на возгорания.

    В Егорьевском филиале осмотрели участки сплошных санитарных рубок в Юбилейном участковом лесничестве на площади 14,6 га. Работы выполняются с применением лесозаготовительного комплекса «Харвестер», что обеспечивает высокую производительность и снижает долю ручного труда. На этих участках готовят площадь для будущего полноценного леса.

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