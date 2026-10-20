Игровую программу провели в парке в Воскресенске

17 октября в парке усадьбы Кривякино прошло мероприятие «Кряква Кривякинская». Общественное пространство наполнилось смехом, радостью и весельем, а встреча стала теплым и душевным осенним событием.

Для самых активных гостей подготовили зажигательную игровую программу от Центра развития культуры дворца культуры «Юбилейный», а для юных и любознательных — интерактивную викторину «Кто сказал Кря?».

Гости посетили мастер-классы по изобразительному искусству, программированию и английскому языку. Посетители увидели выставку детских рисунков «Кривякинские сезоны» и приобрели сувениры на ярмарке «Утиная мелодия».

Концерт творческих коллективов, флешмоб и театрализованная постановка «Гадкий утенок» от Школы актерского мастерства имени Н. В. Полякова подарили зрителям яркие впечатления.

Праздник объединил жителей разных возрастов и стал одним из самых запоминающихся событий.