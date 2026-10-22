360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Более 7,5 тысячи студентов Подмосковья присоединились к программам ко Дню повара

    Фото: Навигаторы Детства Московской области

    Более 7,5 тыс. студентов подмосковных техникумов и колледжей приняли участие в мероприятиях, посвященных Международному дню повара. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

    Советники директоров по воспитанию вместе с педагогами организовали для студентов занятия о особенностях профессии повара. На интерактивной площадке «Гастрономическая карта страны» участники изучили особенности местной кухни, приготовили традиционные блюда и предложили собственные рецепты с учетом принципов здорового питания.

    В рамках медиапроекта «Кухня крупным планом» студенты выступили авторами кулинарных выпусков. В коротких видеороликах они рассказали о региональных блюдах, показали этапы их приготовления и секреты подачи, а также поделились историями, связанными с местными гастрономическими традициями.

    На профессиональном интенсиве «Готовка без потерь» «Навигаторы детства» вместе с обучающимися обсудили, как рационально использовать продукты и бережно относиться к ресурсам. Студенты узнали, как дать привычным ингредиентам вторую жизнь и использовать их для создания новых блюд.

    Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

    Читайте также

    Школу № 2 в Лобне капитально отремонтировали по нацпроекту

    Капремонт системы газоснабжения дома на улице Текстилей завершили в Ногинске

    Дублер проезда № 4638 начали строить в Котельниках

    Более 2 тысяч многоквартирных домов отремонтируют в Подмосковье в этом году

    Капитальный ремонт многоквартирных домов в Лобне

    Молодежный субботник прошел в Раменском

    Подмосковный нарколог Холдин: употребление алкоголя провоцирует острую тревогу

    С начала года в больницах Подмосковья заработали 5 новых аппаратов для рентгенов

    Завод сухих кормов для животных построят в Дмитрове в 2029 году

    Реконструкцию остановки «Троицкое» завершили в Солнечногорске

    Краеведческий урок для школьников прошел в Воскресенске

    Еще 35 тысяч жителей Подмосковья получили высокотехнологичную медицинскую помощь

    Желтый уровень погодной опасности объявили в Подмосковье