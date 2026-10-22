Более 7,5 тысячи студентов Подмосковья присоединились к программам ко Дню повара

Более 7,5 тыс. студентов подмосковных техникумов и колледжей приняли участие в мероприятиях, посвященных Международному дню повара. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Советники директоров по воспитанию вместе с педагогами организовали для студентов занятия о особенностях профессии повара. На интерактивной площадке «Гастрономическая карта страны» участники изучили особенности местной кухни, приготовили традиционные блюда и предложили собственные рецепты с учетом принципов здорового питания.

В рамках медиапроекта «Кухня крупным планом» студенты выступили авторами кулинарных выпусков. В коротких видеороликах они рассказали о региональных блюдах, показали этапы их приготовления и секреты подачи, а также поделились историями, связанными с местными гастрономическими традициями.

На профессиональном интенсиве «Готовка без потерь» «Навигаторы детства» вместе с обучающимися обсудили, как рационально использовать продукты и бережно относиться к ресурсам. Студенты узнали, как дать привычным ингредиентам вторую жизнь и использовать их для создания новых блюд.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.