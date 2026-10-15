Капремонт системы газоснабжения дома на улице Текстилей завершили в Ногинске

В многоквартирном доме № 36 по улице Текстилей в Ногинске завершено обновление внутридомовой системы газоснабжения. Работы выполнены в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области.

В ходе ремонта проведен комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности эксплуатации газового оборудования. Специалисты заменили фасадный газопровод — наружные сети, которые постоянно подвергаются воздействию внешней среды, приведены в нормативное состояние. Выполнен ремонт системы внутреннего газопровода: обновлены участки трубопровода внутри здания. Это позволяет исключить утечки и продлить срок службы оборудования.

Особое внимание уделено обеспечению безопасности жильцов. В зонах размещения газовых проточных водонагревателей установлены датчики контроля загазованности. Эти современные устройства оперативно фиксируют превышение концентрации газа в воздухе и своевременно предупреждают об аварийной ситуации, что помогает предотвратить несчастные случаи.

Контроль качества и соблюдение всех технических требований на каждом этапе работ осуществляли специалисты технического надзора. Реализация проекта обеспечивает стабильную и бесперебойную подачу газа, а также долгосрочное снижение эксплуатационных рисков для жильцов дома.

Капитальный ремонт систем газоснабжения — одно из приоритетных направлений программы. Своевременное обновление оборудования гарантирует комфорт и безопасность проживания граждан. Работы в этом направлении продолжаются.