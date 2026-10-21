Дублер проезда № 4638 начали строить в Котельниках

В городском округе Котельники начали устраивать дорожную одежду на отдельных участках проезда № 4638 — там продолжается строительство и реконструкция дороги. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Общая строительная готовность объекта составляет 35%.

«На сегодняшний день специалисты ведут устройство дорожной одежды. Параллельно продолжается переустройство инженерных коммуникаций, строительство дождевой канализации и работы по устройству наружного освещения. На объекте задействованы 50 специалистов и 14 единиц техники. Завершить строительные работы планируется в первом квартале 2027 года», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Проектом предусмотрены строительство и реконструкция двухполосной дороги протяженностью 1,1 километра. На всем протяжении обустроят тротуары, установят четыре остановки общественного транспорта и организуют 63 парковочных места, из которых 31 предназначено для посетителей поликлиники, а еще 32 разместят вдоль проезжей части.

Новая дорога, как сообщили в Минтрансе, улучшит транспортную доступность для более чем 3 тыс. жителей. Она обеспечит подъезд к поликлинике и строящемуся жилому комплексу «Дюна», а также упростит выезд на Дзержинское шоссе для жителей микрорайонов Белая Дача, Ковровый и Опытное Поле.