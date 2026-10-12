С начала года в больницах Подмосковья заработали 5 новых аппаратов для рентгенов

В детской поликлинике № 2 Московского областного центра охраны материнства и детства начал работать новый цифровой рентген-аппарат. На закупку оборудования направили более 21 миллиона рублей в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.

По словам заместителя председателя правительства региона — министра здравоохранения Максима Забелина, современная техника позволяет получать более точные результаты исследований и помогает врачам подбирать эффективное лечение.

Всего с начала 2026 года в медицинских учреждениях Подмосковья начали использовать пять новых рентген-аппаратов. Общая стоимость оборудования превысила 120 миллионов рублей.

Направление на рентгенологическое исследование выдает лечащий врач. Записаться к специалисту можно несколькими способами: через чат-бот «Денис» в мессенджере «Макс», региональный портал «Здоровье», по телефону горячей линии 122 или в приложении «Добродел Здоровье».