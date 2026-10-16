Краеведческий урок для школьников прошел в Воскресенске

15 октября в центральной библиотеке имени Инны Гофф состоялся краеведческий час «Воскресенск — город химиков» для школьников. Заведующая отделом краеведения Елена Юрова поделилась с учащимися историей создания Воскресенского химического завода.

Восьмиклассники узнали об этапах превращения предприятия в ведущий химический завод региона. Затем ребята посмотрели краеведческий фильм «Первые директора», который создала пресс-служба химкомбината. Картина рассказывает о людях, которые строили и развивали завод.

Далее сотрудники провели для ребят экскурсию по обновленным залам модельной библиотеки. Они подробно объяснили, какие новые возможности и функции появились здесь после модернизации.

Особый восторг у юных гостей вызвала локация «Химическая лаборатория». Надев VR-шлемы, школьники очутились в виртуальной реальности, где каждый смог попробовать себя в роли настоящего исследователя и провести безопасные эксперименты.

Подобный формат превращает обычное посещение библиотеки в увлекательное знакомство с наукой будущего.